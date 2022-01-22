Прощание с поэтом Анатолием Найманом пройдет 24 января

22 янв. 20:48

Отпевание поэта и прозаика Анатолия Наймана, автора воспоминаний об Анне Ахматовой, состоится в понедельник в полдень, сообщила его приемная дочь, журналист и литературный критик Анна Наринская

"Отпевание Анатолия Наймана <...> состоится в понедельник 24 января в 12 дня в церкви Покрова в Красном селе", - говорится в публикации на Facebook.

Наринская добавила, что "после церковного обряда пришедшие проститься поедут на кладбище".

Поэт Найман был госпитализирован с обширным инсультом во вторник во время выступления на конференции, в пятницу стало известно о его смерти.