В Чечне заработает первая мусульманская клиника ЭКО

23 янв. 10:23

В скором времени на базе республиканского перинатального центра в Грозном откроется первая в Чечне клиника вспомогательных репродуктивных технологий экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), работающая с учетом менталитета жителей региона. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Идрис Байсултанов.

"Клиника ЭКО начнет принимать первых пациентов уже в ближайшее время. Ее проектировка организована с учетом менталитета республики: потоки пациентов будут разделены на мужские и женские. В ней будут раздельные отделения, кабинеты врачей, операционная, лаборатория эмбриологии, крио-комната", - цитирует главу ведомства ТАСС.

Пациентам в клинике, созданной по совместному проекту Минздрава Чечни, Российско-немецкого центра репродукции и клинической эмбриологии "Поколение NEXT" и Благотворительного фонда содействия сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья человека будут предоставлены все вспомогательные репродуктивные технологии, за исключением программы донации, - добавил министр.