На пакистанском пике Косар-Ганг впервые появится флаг Кисловодска

23 янв. 4:25

Альпинист из ставропольского Кисловодска Андрей Шляпников совершит восхождение на пик Косар-Ганг в Пакистане и установит на его вершине флаг и герб города-курорта, - сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Флаг Кисловодска впервые поднимется на пакистанский пик Косар-Ганг (6034 м над уровнем моря). Его установит кисловодчанин Андрей Шляпников. Также альпинист водрузит на вершину герб города", - написал Моисеев в Instagram, передает ТАСС.

В составе экспедиции - спортсмены из Ставрополя, Москвы и Иркутска, уже покорявшие Эльбрус и горные вершины стран СНГ.

У группы российских альпинистов еще одна цель - проложить маршрут, по которому в будущем на вершину смогут ходить экскурсионные группы и альпинисты с небольшим опытом.