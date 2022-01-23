Стало известно, сколько дорог отремонтировали в Карачаево-Черкесии за 10 лет

23 янв. 2:45

В Карачаево-Черкесии за последние десять лет было отремонтировано и реконструировано 760 км дорог - федеральных, региональных и муниципальных, написал на своей странице в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

"Из года в год мы проводим серьезную работу по обновлению дорог в Карачаево-Черкесии", - подчеркнул он.

По словам главы КЧР, в минувшем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние удалось привести свыше 40 км дорог, а также два моста. За год удалось сократить общее количество аварий на 22%.

Темрезов добавил, что в 2022 году предполагается привести в нормативное состояние 17-километровый участок дороги Майкоп - Карачаевск, капитально отремонтировать пятикилометровый участок трассы Черкесск - Хабез - подъезд к МЦО Архыз, а также реконструировать мост через реку Джегута. Планируется также ремонт свыше 30 участков дорог общей протяженностью 15 километров в Черкесске.

Общая протяженность автодорог в Карачаево-Черкесии - 6,9 тыс км.