Шахматист Дубов "проиграл" из-за отказа от партии в маске

22 янв. 20:05

Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитано техническое поражение в партии седьмого тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее из-за отказа играть в маске, информирует пресс-служба турнира, уточняя, что у россиянина должна была состояться партия с представителем Нидерландов Анишем Гири.

"Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири", - говорится в сообщении пресс-службы.

Однако Дубов не пришел на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. "Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске", - приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что экспресс-тест Дубова на ковид дал отрицательный результат. Кроме того, он прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет в субботу вечером.