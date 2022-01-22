Оползень изменил маршрут общественного транспорта в Сочи

22 янв. 19:40

В Сочи из-за оползня изменили маршрут пассажирского транспорта, информирует пресс-служба администрации города.

Уточняется, что на улице Пятигорской сошел оползень, который перекрыл дорогу автомобилистам. "В связи с оползнем на улице Пятигорская, временно меняем схему движения 14-го маршрута", - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Вячеслав Бауэр, отметив, что до устранения последствий оползня пассажирские автобусы будут курсировать по улицам Л. Чайкиной, Пионерская, Театральная, Курортному проспекту, Горького, Титова, Севастопольская, Альпийская, Докучаева, и Дагомысская.

"В обратном направлении маршрут будет курсировать по улицам Дагомысская, Туапсинская, Горького, Конституции, Курортному проспекту, переулку Морской, Красная, Пионерская и Чайкиной", - добавил он.