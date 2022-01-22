ФРГ заблокировала поставки оружия на Украину, вооружающуюся, чтобы противостоять мнимой российской угрозе

Берлин не разрешил Эстонии отправить на Украину оружие, произведенное в Германии. Эстония, Латвия и Литва пообещали поддержать Киев на фоне "возможной агрессии со стороны России", пишет Deutsche Welle.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что Германия лишила Эстонию возможности отправить произведенное в ФРГ оружие, чтобы оказать военную поддержку Украине. Статья была опубликована после того, как Госдепартамент США дал Эстонии зеленый свет на отправку американских вооружений Украине. Берлин же отказался выдать разрешение на экспорт оружия в Киев, хотя другие члены НАТО, включая Великобританию и Польшу, согласились напрямую экспортировать вооружения на Украину. ”В последние годы Германия против экспорта летального оружия”, - сказал канцлер страны Олаф Шольц на пресс-конференции в пятницу.

Ссылаясь на эстонских и немецких чиновников, WSJ пишет, что Берлин придерживается того же принципа в отношении к эстонскому арсеналу, поскольку произведен он был в Германии.

”Надеюсь, мы получим одобрение от Германии, - сказал Кристо Энн Вара, советник эстонского министра обороны. - Эстония демонстрирует свою готовность оказать помощь Украине всеми возможными способами”.

Чиновники из немецкого правительства заявили, что против отправки оружия на Украину, поскольку они беспокоиться, что оружейных экспорт может еще больше обострить напряженность и осложнить переговоры.

Германия один из лидирующих производителей и экспортеров оружия в мире. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, доля страны увеличилась на 21% с 2016 по 2020 год.

Все три прибалтийские республики - Эстония, Латвия и Литва сообщили, что отправят на Украину американский переносной противотанковый ракетный комплекс ”Джавелин” и переносной зенитный ракетный комплекс ”Стингер” американского производства.

”Мы искренне надеемся, что Украине не придется использовать это оружие”, - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Ведомство сообщило, что оружие будет доставлено в самое ближайшее время.