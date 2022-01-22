Мясников: соусы опасны для здоровья

22 янв. 19:19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что многие люди учитывают соусы в рационе, хотя эти добавки несут большую угрозу для здоровья.

По его словам, самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без соусов.

"Любой соус – это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий?" - задался вопросом он, пояснив, что при производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители консерванты, что и повышает калорийность.

Также он напомнил, что угроза пищевого отравления кроется в соусах, которые несколько дней стоят на столе. "Шикарные отели, пять звезд, все хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц", - сказал он в эфире "Россия 1".

Поэтому Мясников призвал готовить соусы самостоятельно и хранить в холодильнике.