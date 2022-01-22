Определились финалисты проекта "Голос Азербайджана"

22 янв. 18:55

Названы финалисты проекта "Голос Азербайджана": из команды Бриллиант Дадашевой в финал прошел Эмиль Тагиев, Тунзаля Агаева выбрала Хидаята Алиева, Эльдар Гасымов остановил свой выбор на Надире Рустамли, Мурад Ариф поддержал Лейлу Иззятову.

Напомним, что осенью прошлого года на Общественном телевидении стартовали слепые прослушивания конкурса. Ведущим передачи является Азер Сулейманлы, наставниками - народные артистки Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф, пишет Sputnik Азербайджан.

Точная дата финала конкурса пока не названа.