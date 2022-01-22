В Сочи открылся Центр развития настольного тенниса

22 янв. 18:08

Сегодня на спортивной базе "Юг Спорт" в Сочи прошла торжественная церемония открытия Центра развития настольного тенниса.

"Это очень важно, что появился такой дом у федерации настольного тенниса [России], но не менее важно, что сегодня мы видим уже первых победителей, детишек, наше будущее", - сказал министр спорта России Олег Матыцин, приветствуя спортсменов и гостей.

"Очень рад победам российского настольного тенниса. Прошлый год был очень успешен. Хочу еще раз поздравить федерацию", - приводит слова главы Минспорта РФ ТАСС.