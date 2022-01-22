Устойчивое энергетическое будущее Азербайджана

Сегодня энергетические ресурсы необходимы для экономического развития и социальной стабильности. Существующая энергетическая система в основном зависит от ископаемого топлива, доля которого составила 83,1% глобального энергетического потребления в 2020 году. Согласно статистическому отчету BP по глобальной энергетике за 2021 год, доля возобновляемых источников выросла до рекордных 5,7%, обогнав ядерную энергетику.

The National Interest пишет, что текущий энергетический кризис продемонстрировал насколько важно устойчивое энергетическое будущее. Многие государства уже начали развивать возобновляемую энергетику для диверсификации энергоресурсов и продвижения внутреннего производства.

Ископаемое топливо, в частности, природный газ, будет продолжать доминировать на мировых энергетических рынках. Природный газ может считаться более чистым ”переходным топливом”, поскольку при его использовании выделяется меньше СО2, чем при сжигании угля. Еще один важный аспект: природный газ поддерживает возобновляемые источники энергии за счет способности быстро компенсировать нехватку солнечной или ветряной энергии, а также внезапный всплеск спроса. Примечательно, что во время энергетического перехода, доля природного газа в энергобалансе Европы будет выше, чем заявлено в рамках Зеленой сделки. Рентабельность энергетических ресурсов и растущий спрос - два главных фактора, определяющих международную энергетическую политику.

Энергетический сектор играет важную роль в экономике Азербайджана. Учитывая значительные запасы природных ресурсов, энергетическое производство в стране в основном сосредоточено вокруг добычи ископаемого топлива. В 2016 году Азербайджан подписал Парижское климатическое соглашение, а к 2030 году государство обязалось снизить выбросы на 35%. Азербайджан начал развивать собственные возобновляемые мощности, и одна из главных целей Баку - обеспечить устойчивое энергетическое будущее. Национальная политика в области возобновляемых источников энергии изложена в Государственной стратегии по использованию альтернативных и возобновляемых источников. Главная цель программы - продвижение производства энергии из возобновляемых и экологичных источников, а также более эффективное использование углеводородов. Национальная программа также предусматривает увеличение энергетических мощностей за счет использования альтернативной энергии, а также достижение энергетической безопасности страны.

Госпрограмма обеспечивает оценку потенциальных источников возобновляемой энергии и их дальнейшее использование. Главные источники альтернативной энергии в Азербайджане - гидроэнергетика, ветряная и солнечная энергетика, биомассы и геотермальная энергия. Потенциал солнечной и ветряной энергии особенно ценен. Возможности развития ветряной энергетики огромны, в частности на Апшеронском полуострове, побережье Каспийского моря и островах на северо-западе Каспийского бассейна.

Баку работает над созданием долгосрочной энергетической стратегии, которая будет осуществляться до 2050 года и затронет такие важные области как обеспечение электроэнергией и природным газом, энергоэффективность, а также использование возобновляемых ресурсов. Правительство стремиться поддержать двухкомпонентный подход к продвижению альтернативной энергетики для достижения долгосрочных целей. Этот процесс предоставит стране возможность производить электроэнергию с использование возобновляемых источников и при этом снижать долю природного газа в производстве электроэнергии. В 2020 году доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников составила 6%. Увеличение использования альтернативных ресурсов приведет к снижению выбросов в стране. Как указано в документе ”Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030”, приоритет отдается ”зеленому росту” страны.

В последние годы Азербайджан поддерживает устойчивое развитие энергетического сектора за счет создания зеленых энергетических зон и постепенного процесса декарбонизации. Главная цель - привлечь иностранные инвестиции в данный сектор, предоставив взамен надежные защитные механизмы.

Азербайджан активно сотрудничает с зарубежными энергетическими компаниями: саудовской ACWA Power и эмиратской Masdar. С Masdar было подписано соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт. По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, ”благодаря новым контрактам стоимостью $ 200 млн, мы стали на один шаг ближе к осуществлению наших целей в сфере возобновляемой энергетики и сокращения выбросов. Солнечная электростанция в Баку и на Апшеронском полуострове будет вырабатывать 500 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно. Таким образом мы снизим использование природного газа на 110 млн кубометров, а выбросы углерода на 200 тысяч тонн, создадим новые рабочие места и привлечем инвесторов в новые проекты”.

Другой важный проект, ветряная электростанция ”Хызы-Абшерон” мощностью 240 мегаватт, будет осуществлен саудовской ACWA Power. Церемония закладки первого камня состоялась 13 января 2022 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Салмана Аль Сауда. Общие инвестиции в оба проекта составили $400 млн. Зарубежные вложения экономически крайне важны, поскольку с их помощью будут созданы новые рабочие места, а использование природного газа будет снижено. ”Хызы-Абшерон” станет самой большой в стране ветряной электростанцией. Благодаря инвестициям открываются возможности для будущих финансовых вливаний в страну. Азербайджан доказал, что является надежным партнером, а экономическая и энергетическая политика, осуществляемые в стране создают благоприятный инвестиционный климат.

Важно, что благодаря работе ветряной электростанции ”Хызы-Абшерон”, выбросы углерода снизятся на 400 тысяч тонн, а использование природного газа - на 200 млн кубометров в год. Страна сможет увеличить долю энергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников до 30% к 2030 году.

Еще один важный проект: зеленые энергетические зоны в Карабахе. Ильхам Алиев объявил Карабах и Восточный Зангезур экономическими регионами с зелеными энергетическими зонами. В этих регионах огромный потенциал с точки зрения альтернативных источников, в частности гидроэнергетики. Примерно 25% азербайджанских водных ресурсов берут начало в Карабахском регионе, что создает благоприятные условия для ГЭС. Кроме того, в регионах возможно развитие солнечной и ветряной энергии. Согласно предварительной оценке Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, потенциал региона - 4 тысячи мегаватт солнечной и 5 тысяч мегаватт ветряной энергии. Таким образом, энергия из альтернативных источников позволит обеспечивать умные города и деревни, которые Азербайджан строит на освобожденных территориях.

Азербайджан стремится диверсифицировать свой энергобаланс, что позитивно влияет на энергетическую безопасность и устойчивое развитие. Азербайджан нацелен стать энергетическим хабом, экспортирующим не только нефть и природный газ, но и электричество. Страна уже полностью обеспечивает себя, а также экспортирует электроэнергию в соседние страны. В январе-октябре 2021 года производство было увеличено на 1,5 млрд квт/ч до 22,8 млрд кВт/ч. 252,8 млн кВт/ч было экспортировано в Иран, 318,6 млн кВт/ч - в Турцию, 79,1 млн кВт/ч - в Россию и 505,5 млн кВт/ч - в Грузию. Спрос на энергию в соседних странах и Европе растет с каждым годом, и в интересах Азербайджана продолжать увеличивать экспорт электроэнергии.