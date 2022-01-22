Ушел из жизни Дмитрий Донской – личный фотограф Ельцина

22 янв. 18:00

В возрасте 85 лет ушел из жизни Дмитрий Донской, личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина. Дмитрий Донской долгие годы работал фотокорреспондентом АПН и РИА Новости.

До начала работы с первым президентом России он был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов в стране.

Донской был лауреатом более 160 международных премий, в том числе – Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), престижной награды World Press Photo "Золотой глаз", сообщает РИА Новости.