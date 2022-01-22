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Зурабишвили отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК

Зурабишвили отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК

По данным администрации президента Грузии,  Саломе Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК в соответствии с законодательством страны.

"из трех представленных кандидатов Зурабишвили выбрала действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили и конституционалиста и исполнительного директора НПО "Платформа 2020" Тенгиза Тевзадзе", - пишет Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.

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