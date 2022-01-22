Зурабишвили отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК

22 янв. 17:33

По данным администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК в соответствии с законодательством страны.

"из трех представленных кандидатов Зурабишвили выбрала действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили и конституционалиста и исполнительного директора НПО "Платформа 2020" Тенгиза Тевзадзе", - пишет Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.