Россияне дождутся 13-й пенсии?

22 янв. 16:45

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о том, что фракция намерена принять в весеннюю сессию законопроект о 13-ой пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тыс рублей.

"В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-ой пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей", - написал парламентарий в Twitter.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России-За правду" в Госдуме Сергей Миронов.