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Дагестан начнет выпускать вертолеты

Дагестан начнет выпускать вертолеты

"Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане, выпускающий продукцию оборонного назначения, приступит к наземным испытаниям разработанного на предприятии многоцелевого вертолета АП-55.

По словам гендиректора предприятия Ибрагима Ахматова, сейчас идет работа над основными узлами машины.

"Мы сейчас занимаемся изготовлением редуктора, лопастей и соосной несущей системы - это основные узлы вертолета", - сказал он, отметив, что испытания пройдут в этом году.

Ранее макет вертолета был представлен на МАКС-2021.

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