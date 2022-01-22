Снег закрыл трассу Джубга - Сочи для большегрузов

22 янв. 16:55

Движение для большегрузного транспорта по трассе А-147 Джубга - Сочи временно закрыли из-за непогоды и образовавшейся пробки, информирует в пресс-служба Упрдор "Черноморье".

"На трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией, начиная с 57 км, образовалась пробка, спровоцированная большегрузами, которые застревают даже при незначительном ухудшении состояния дорожного полотна из-за несоотвествующей погоде резины и превышению допустимой массы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация в эти минуты наблюдается в районе поселка Дедеркой.