В Азербайджане сокращен срок выдачи сертификата от COVID-19

22 янв. 16:00

В Азербайджане сертификат иммунитета будет выдаваться выздоровевшему гражданину через 7 дней (ранее – две недели) после даты получения положительного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Соответствующие изменения внесены после в "Правила помещения на карантин при инфекционных заболеваниях, передаваемых воздушно-капельным путем на территории Азербайджана".

Также изменения предполагают "период изоляции (карантина) лиц с положительным результатом ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и тех, кто находился с ними в тесном контакте, с 24 января 2022 года сокращается с 14 до 7 дней" и "в случае лабораторного подтверждения COVID-19 у работника, имеющего симптомы заболевания, отпадает необходимость в тестировании на коронавирус сотрудников, находившихся с ним в тесном контакте".