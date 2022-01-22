Правительство РФ одобрило выделение 20 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19

22 янв. 15:45

Кабинет министров одобрил выделение в общей сложности 20 млрд рублей на закупку препаратов, применяемых при коронавирусе, для медицинских учреждений, а также для амбулаторного лечения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решениях по итогам заседания кабинета министров.

Отмечается, что данный документ был подготовлен "в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон".

Кроме того, российский премьер Михаил Мишустин на заседании в пятницу заявил, что 15 млрд рублей планируется выделить на централизованную закупку лекарств, необходимых при COVID-19. Он отметил, что эти средства будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации. Также будут выделены средства на обеспечение лекарствами около 838 тыс. больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно. По словам премьер-министра, на эти цели планируется направить 5 млрд рублей.

Мишустин потребовал "внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки".