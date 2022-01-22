В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

22 янв. 15:29

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в субботу и воскресенье, спецтехника очищает дороги через перевалы, горный серпантин на Ай-Петри пришлось перекрыть. Об этом сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.

Как отметили в гидрометцентре Крыма, на полуострове ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза ночью, в горах до минус 16, усиление ветра, гололедица и гололед. Погоду в Крыму в ближайшие дни будет определять арктический холодный фронт.

Сейчас на полуострове на расчистку дорог, соединяющих Симферополь с побережьем через Грушевский и Ангарский перевал, а также на южнобережные трассы, вышла спецтехника, сказал в разговоре с журналистами Лукашенко.

"Ай-Петри перекрыт с обеих сторон (горные серпантины со стороны Ялты и со стороны Бахчисарайского района) из-за сильного снегопада", - сообщил Лукашенко.