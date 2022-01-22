Грузия борется с незаконным оборотом оружия

22 янв. 15:24

В субботу Министерство внутренних дел Грузии сообщило об очередных задержаниях за незаконный оборот огнестрельного оружия в стране. Всего с начала года за данное преступление задержано шесть человек.

По данным МВД, во время последней спецоперации в Тбилиси и регионе Имерети за незаконное хранение и приобретение оружия были задержаны три человека. У них были изъяты автомат Калашникова, обрез и пистолет. В начале января во время первой спецоперации полицейские также изъяли четыре пистолета.

Отмечается, что основная часть обвиняемых в незаконном обороте оружия в прошлом судимые.

По данным прошлого года, к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия в период с 1 января по 1 декабря 2021 года были привлечены 614 человек.