Посол Украины в Германии: Зеленский готов к диалогу с Путиным

22 янв. 15:16

Украинский лидер Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию Handelsblatt.

Как отметил дипломат, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва "отвергает" протянутую Киевом руку.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по встрече президентов Украины и РФ "ничего нет", есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение Киевом минских соглашений.

Как считает Мельник, "крайне важно", чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление "нормандского формата" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина).

Он также призвал германское правительство переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и подчеркнул, что Украина "будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину".

Накануне канцлер ФРГ Шольц заявил, что правительство Германии продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их.