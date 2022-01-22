Захарова прокомментировала документы Госдепа о «дезинформации» России

22 янв. 15:05

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным пропагандистским бюллетенем документы, подготовленные Госдепартаментом относительно российской "дезинформации".

"Накануне российско-американской встречи в Женеве Государственный департамент США опубликовал очередной пропагандистский бюллетень о российской политике "на украинском направлении"", - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Она также привела несколько причин, почему данные документы являются пропагандистскими. По мнению Захаровой, данный бюллетень является пропагандистским, поскольку, во-первых, он «был опубликован накануне российско-американской встречи для формирования соответствующей информационной повестки», а, во-вторых, «был сформирован на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста, и приписываемых нам подходов, которые не имеют с реальностью ничего общего».

"Получилось топорно. Как и всегда у партнёров в последние десятилетия", - резюмировала Захарова.

Ранее данные документы также прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что их «невозможно читать» и что «достаточно наугад открыть любую страницу документа, чтобы понять, что она не выдерживает никакой критики».