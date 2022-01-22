Байрамов встретился с заместителем главы МИД Малайзии

22 янв. 14:50

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром, сообщают в МИД Азербайджана, передает Report.

Отмечается, что глава азербайджанского МИД с удовлетворением отметил развитие связей между Азербайджаном и Малайзией, подчеркнув, что Малайзия однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Также была отмечена высокая оценка Азербайджаном поддержки со стороны Малайзии в период 44-дневной войны.

Стороны обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в экономической, торговой, энергетической сферах, в том числе по альтернативной энергетике, а также в гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.

Кроме того, стороны обсудили вопросы успешного сотрудничества, осуществляемого в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.