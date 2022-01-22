Военнослужащий Госпогранслужбы АР покончил с собой

22 янв. 14:38

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана покончил с собой в военном госпитале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, 22 января военнослужащий срочной службы Рамиль Рзагулиев, призванный в октябре прошлого года на военную службу в Бинагадинское районное управление береговой охраны Государственной пограничной службы, был доставлен в военный госпиталь ГПС для прохождения обследования в связи с имеющимися проблемами в психологическом состоянии.

Около 11:10, Рзагулиев, уклоняясь от медицинских осмотров, поднялся на верхний этаж строящегося здания военного госпиталя и покончил жизнь самоубийством. В связи с инцидентом совместно с органами прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

«Сотрудники прокуратуры незамедлительно провели осмотр места происшествия и тела с участием судебно-медицинского эксперта. Также проведены другие необходимые следственные действия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Бакинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», - сообщили в Генпрокуратуре.