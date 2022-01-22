В Совфеде назвали безответственным заявление США о возможных военных мерах против РФ

22 янв. 14:23

Как заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости, заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о возможных мерах США против России в случае эскалации вокруг Украины является абсолютно безответственным и вредным в сложившейся ситуации.

"Это абсолютно безответственное, абсолютно вредное в сложившейся ситуации заявление для всех, и в первую очередь - для самих США", - отметил сенатор.

Вместе с тем, Цеков подчеркнул, что что такие меры вряд ли будут осуществлены.

"Конечно, США не пойдут на такие действия, не эти представители при ООН определяют вопросы войны и мира", - сказал он.

Ранее постпред США при ООН сказала в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV, что Штаты рассматривают и военные меры, помимо экономических, против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.