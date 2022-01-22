В Вене продолжается переговорный процесс по отмене санкций против Ирана

22 янв. 14:08

Через 28 дней после начала 8-го раунда переговоров по возобновлению ядерной сделки в Вене, делегации стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают консультации в отелях Coburg и Marriott, пишет Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА).

Как отмечает агентство, сейчас переговорщики работают над текстом возможного соглашения в Вене. Информированный европейский источник называет данный этап утомительным, но необходимым на пути к окончательному соглашению.

Подчеркивается, что разногласия на переговорах сузились, однако ключевым вопросом пока остается представление Ирану гарантий по проверке снятия санкций.

«По сути, переговоры достигли момента, когда западные стороны должны принять политические решения. В этом случае они прибегли к сфабрикованным крайним срокам и страху перед развитием мирной ядерной программы Ирана», - сообщает ИРНА.