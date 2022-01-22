В Азербайджане состоится премьера драматического музыкального спектакля «Княжна Мэри»

22 янв. 13:46

В Азербайджане впервые состоится грандиозная премьера драматического музыкального спектакля "Княжна Мэри", поставленного по одноименной главе из романа русского классика Михаила Лермонтова "Герой нашего времени", передает информагентство Trend.аz. Начало спектакля запланировано на 19:00.

«Это история о любви страстной и страшной... О дружбе, предательстве, смерти. О человеке, способном разрушить все на своем пути, ...даже самого себя. Фарс, вокал, трагедия и сочетание несочетаемого! В спектакле звучит музыка таких известных исполнителей, как "Би-2", The Hatters, Dalida, Serge Gainsbourg и др. Все в живом исполнении Президентского оркестра Республики Беларусь», - говорится в сообщении агентства.

Главным дирижером спектакля выступит Виталий Кулбаков (Беларусь), режиссер-постановщик - Татьяна Самбук (Россия), автор художественной идеи - Елена Микулинская (Россия).

В ролях: заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Дмитрий Егоров, Яна Ходанович, а также Дмитрий Климович и Маргарита Киселите.

Отмечается, что продолжительность спектакля - 1 час и 20 минут (без антракта).