Роскосмос: Отказ в визе космонавту Чубу угрожает его безопасности на МКС

22 янв. 13:33

Безопасность пребывания российского космонавта Николая Чуба на МКС во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Об этом в субботу сообщили в Роскосмосе.

"Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Космонавт Николай Чуб должен был пройти в США курс по аварийным ситуациям на американском сегменте.

"Въездная американская виза космонавту Николаю Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос", - отметили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее стало известно, что США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.