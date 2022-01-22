В США попросили Россию не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

22 янв. 13:22

Сейчас между Россией и США идут переговоры по проектам документов по гарантиям безопасности, опубликованным 17 декабря, согласно которым Россия предложила НАТО отказаться от расширения на Восток (в частности, отказаться от принятия в альянс Украины и Грузии), отказаться от размещения наступательных вооружений и военных баз на постсоветском пространстве, а также не проводить военные учения на территории Украины. Россия также потребовала от США срочного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.

В Штатах заявили о готовности предоставить ответ на гарантии безопасности на следующей неделе, однако должностные лица США попросили своих российских коллег не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Тем не менее, в Госдепе допустили возможность опубликования Кремлем документа после его получения на следующей неделе, пишет издание.

Кроме того, в Госдепе американской газете рассказали, что письменный ответ США будет включать предложения Вашингтона по вопросам безопасности и демонстрировать его заинтересованность в продолжении диалога с Москвой. Как отмечает WP, документ при этом не будет содержать обещаний об отказе НАТО от политики открытых дверей в вопросе присоединения к альянсу новых стран.

В Вашингтоне считают важным передачу письменного ответа, поскольку в таком случае документ может быть прочитан непосредственно президентом России Владимиром Путиным.

"В России один человек принимает решения. Это президент Путин. Если это позволит человеку, принимающему в России окончательные решения, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах. Мы не хотим быть теми, кто исключает возможность дипломатического решения", - заявил изданию представитель администрации США.

К настоящему моменту было проведено уже три раунда переговоров в рамках НАТО, ОБСЕ, а также двусторонние переговоры США и РФ. Кроме того, в пятницу, 21 января, в Женеве встретились министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

На данный момент США и их западные союзники рассматривают, какие меры можно принять в случае эскалации ситуации вокруг Украины и «российской агрессии». Помимо предполагаемых жестких экономических санкций (в частности, отключение России от системы международных платежей SWIFT), США рассматривают также и военные меры. Об этом вчера заявил постпред США в ООН.