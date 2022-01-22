1882 уголовных дела возбуждено в Казахстане после январских беспорядков

22 янв. 13:19

Как заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, в республике возбуждено и расследуется 1822 уголовных дела после массовых беспорядков, произошедших в стране в январе.

Как отмечается в пресс-службе президента Казахстана, в субботу Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством администрации президента, совета безопасности, генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел. Он был проинформирован об исполнении ранее данных поручений, направленных на стабилизацию ситуации в стране.

"Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" во всех регионах страны. Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам", - сообщает пресс-служба Токаева.