Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

22 янв. 12:36

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Никол Пашинян обсудили по телефону перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что разговор лидеров РФ и Армении состоялся по инициативе армянской стороны.

"С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности – обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент России также проинформировал армянского премьера о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности РФ.

"По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана по демаркации армяно-азербайджанской границы.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы", - сообщает пресс-служба Кремля.