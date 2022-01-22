Министр обороны ФРГ Ламбрехт: в вопросе санкций против РФ не должно быть табу

22 янв. 12:26

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт согласилась с канцлером Олафом Шольцем в том, что в качестве санкций против РФ в случае агрессии против Украины должны рассматриваться все меры, о чем она заявила в субботу в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС.

"Если канцлер говорит, что во внимание с политической, дипломатической и экономической точки зрения принимается все, то никаких табу быть не может", отметила глава Минобороны ФРГ.

"Абсолютно нереалистична мысль, что при инициированной Россией войне в центре Европы будет осуществляться экономическая кооперация", - добавила она.

Кроме того, Ламбрехт подчеркнула, что ее точка зрения является общепринятой в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую она представляет.