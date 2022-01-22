За сутки в России госпитализировали 9902 человека с коронавирусом

22 янв. 12:06

В России за сутки госпитализированы 9902 человека с COVID-19, что на 8,4% больше, чем днем ранее, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 22 января 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах", - передает штаб.

За сутки в России зарегистрирован новый максимум выявленных случаев COVID-19 - 57 212 случаев, за сутки умер 681 человек.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 525. Днем ранее число выздоровевших составило 24 719 человек. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в России превысило 10 млн.