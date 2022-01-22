Российский теннисист Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

22 янв. 11:50

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа в матче третьего круга Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу Медведева. В следующем круге россиянин будет соревноваться с американцем Максимом Кресси, который победил австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Максим Кресси занимает 70-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Сейчас российскому теннисисту Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 13 титулов под эгидой организации. Кроме того, Медведев является победителем US Open 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.