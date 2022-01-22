Украинские военные провели учения в Донбассе

22 янв. 11:37

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил сообщил, что украинские артиллеристы провели учения со стрельбой в районе проведения Операции объединенных сил в Донбассе, пишет РИА Новости.

"В районе проведения ООС проверили готовность артиллерийских подразделений к боевому применению. Во время тренировок бойцы совершили подъем по тревоге, выход в район построения колонны и выход из-под удара", - говорится в сюжете пресс-центра штаба.

В сообщении штаба также отмечается, что военные осуществили "охрану и оборону района отведения". Кроме того, как говорится в сюжете, "артиллеристы успешно выполнили поставленные задачи: уничтожили условную технику и личный состав противника и вражеские вертолеты на взлетных площадках".