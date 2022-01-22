Власти Азербайджана изменили подход к политике стабилизации цен на продукты

22 янв. 11:09

Кабинет министров Азербайджанской Республики изменил политику поддержки стабильности на потребительском рынке страны. Теперь будет избран изменил политику поддержки стабильности на потребительском рынке страны, сообщает Sputnik Азербайджан.

Данное решение было принято на заседании правительства, прошедшего 18 января. В заключительном выступлении премьер-министр Али Асадов заявил, что обеспечение основными продуктами питания, прежде всего зерном, основано на шести базовых принципах.

Согласно первому принципу, основная нагрузка в обеспечении продовольствием должна сместиться в сторону местного производства.

Второй принцип заключается в изменении вектора субсидирования - с поддержки импорта на производство продовольствия.

Третий принцип гласит, что в приоритете должна быть либерализация цен на основные продукты питания, что является важным стимулом для предпринимателей.

Четвертый принцип определяет два важных посыла – предотвращение искусственного повышения цен и обеспечение маржи предпринимателей.

Пятый принцип предполагает усиление борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Наконец, шестой принцип заключается в ведении субсидирования по результатам работы. Он направлен на повышение прозрачности в сфере субсидирования и стимулирование производства большего количества продуктов.

Стоит отметить, что цены на продовольствие в АР также во многом зависят от цен на мировых рынках, поскольку страна импортирует значительную часть продуктов питания из-за рубежа.