Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на COVID-19

22 янв. 10:56

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, говорится на сайте кабмина.

Сейчас правительство начинает реализовывать план дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим коронавирусной инфекцией.

Согласно данным на сайте, документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло 18 января. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

"Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля", - отмечается в сообщении.