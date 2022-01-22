Турецкое правительство инициировало кампанию по сбору помощи афганцам

22 янв. 10:38

Правительство Турции инициировало кампанию по сбору помощи нуждающимся семьям в Афганистане. Решение о начале кампании за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана было опубликовано в субботу в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete, передает информационное агентство «Анадолу».

Отмечается, что целью сбора помощи является удовлетворение потребностей населения Афганистана в период зимы и голода.

Координировать сбор помощи будет Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

В рамках данной кампании AFAD откроет счета в государственных и частных банках, на которые поступят средства, собранные по линии администраций губернаторов, муниципалитетов, иных государственных структур и организаций, отмечает агентство. Перечислять средства на помощь жителям Афганистана могут также юридические и физические лица. AFAD обнародует номера счетов.