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Турецкое правительство инициировало кампанию по сбору помощи афганцам

Турецкое правительство инициировало кампанию по сбору помощи афганцам

Правительство Турции инициировало кампанию по сбору помощи нуждающимся семьям в Афганистане. Решение о начале кампании за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана было опубликовано в субботу в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete, передает информационное агентство «Анадолу».

Отмечается, что целью сбора помощи является удовлетворение потребностей населения Афганистана в период зимы и голода.

Координировать сбор помощи будет Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

В рамках данной кампании AFAD откроет счета в государственных и частных банках, на которые поступят средства, собранные по линии администраций губернаторов, муниципалитетов, иных государственных структур и организаций, отмечает агентство. Перечислять средства на помощь жителям Афганистана могут также юридические и физические лица. AFAD обнародует номера счетов.

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