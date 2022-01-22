В горах Грузии построят новые жилые комплексы

22 янв. 10:22

Власти Грузии утвердили два документа о разрешении строительства на территории популярных горнолыжных курортов Бакуриани и Гудаури.

В приказе министра регионального развития и инфраструктуры говорится, что новый жилой комплекс будет построен на 10 тысячах квадратных метров в Бакуриани. Однако сначала будет составлен план застройки в соответствии с нормами, указанными в приказе, а затем проект уже будет выставлен на тендер для поиска застройщика.

На другом горнолыжном курорте Гудаури уже утвержден план застройки.

Новый ЖК будет расположен на двух участках площадью 400 и тысяча квадратных метров. Он будет включать четыре двухэтажных дома с подвалами для частного пользования.