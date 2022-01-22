В Азербайджане сократили карантинный период для больных COVID-19

22 янв. 10:10

В Азербайджане сократили срок обязательного карантина для больных COVID-19 c 14 до 7 дней. Об этом сообщается в совместном заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

"Принимая во внимание международный опыт и результаты существующих научных исследований, продолжительность карантина лиц с положительным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2 и тех лиц, кто находится с ними в тесном контакте, с 24 января сокращена с 14 до 7 дней", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее срок карантина по коронавирусу также был сокращен в России. Такое решение было принято, поскольку инкубационный период штаммов дельта и омикрон не превышает семи дней, в отличие от предыдущих вариантов.