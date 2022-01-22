Система ”замкнутого контура” и другие антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине

Пока полным ходом идет подготовка к Олимпийским играм в Пекине, спортсмены и болельщики по всему миру пытаются выяснить, как будут проходить состязания в эпоху COVID-19, пишет Today. ”Мы опираемся на опыт, приобретенный во время других международных спортивных соревнований, в том числе и успешной Олимпиады в Токио, а также исходим из нынешней политики в отношении COVID-19, проводимой в Китае”, - сообщил вчера Международный олимпийский комитет.

Чтобы обеспечить максимально безопасное проведение Олимпийских игр в Пекине, чиновники проводят вакцинацию, тестирование для выявления вируса и практикуют так называемую систему ”замкнутого контура”, чтобы снизить вероятность распространения вируса, объяснили специалисты МОК. Однако несмотря на все меры предосторожности, любой спортсмен может заразиться вирусом. На такой случай были разработаны специальные протоколы, чтобы обеспечить безопасность самого атлета, его окружения, а также других участников и организаторов Игр.

Какие существуют протоколы COVID-19 для спортсменов

Атлеты, которые примут участие в пекинской Олимпиаде, должны быть готовы к постоянному тестированию. По правилам, установленным для Олимпиады, вне зависимости вакцинированы спортсмены или нет, им нужно будет предоставить два отрицательных ПЦР-теста, пройденных не ранее чем за 96 часов до их отправления в Китай. Один из тестов должен быть сделан за 72 часа до вылета. По прилету они также должны будут пройти тестирование.

Те, кто не вакцинирован, подвергнутся еще более жесткому тестированию, включая тест на антитела (иммуноглобулины) за 72 часа до отправления. Тем, кто перенес COVID-19 более 30 дней назад, не нужно будет сдавать тест на антитела. Кроме того, невакцинированные спортсмены должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Китай.

В правилах организаторов термин ”полностью вакцинированные” определяется как соответствующий требованиям (одна, две или три вакцинации) в странах происхождения спортсменов. Хотя МОК поощряет ревакцинацию, она не является обязательным требованием для тех, кто собирается принимать участие в Играх.

Как только спортсмены попали в Китай (и прошли карантин) ежедневно они обязаны будут сдавать мазок из горла на COVID-19. "Любой подозрительный случай будет рассматриваться группой медицинских экспертов, среди которых будут как китайские, так и международные специалисты”, - говорится в сообщении МОК. Подобная стратегия ”оправдала себя во время Олимпиады в Токио в 2020 году”.

Ждать результаты тестов спортсмены будут до 5 часов в специально отведенных для этого местах. Если ПЦР-тест окажется положительным, атлет не сможет принять участие в Олимпийских играх.

Протоколы карантина и изоляции

Если спортсмен получил положительный результат ПЦР-теста и испытывает какие-либо симптомы COVID-19, он будет помещен в госпиталь. Если результат теста отрицательный, но у атлета наблюдаются какие-либо симптомы заболевания, для участия в соревнованиях его общее самочувствие и температура должны прийти в норму в течение трех дней. Если результат теста на COVID-19 положительный, но симптомы заболевания отсутствуют, спортсмен будет изолирован в специально предназначенном для таких случаев помещении.

При бессимптомном протекании болезни спортсмен сможет вернуться к тренировкам и потенциально принять участие в Играх при условии соблюдения дополнительных мер предосторожности, в числе которых тестирование каждые 12 часов, а также консультации с медицинским консилиумом из 20 человек.