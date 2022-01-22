Крупнейший коньячный завод Дагестана нарастил выпуск продукции

22 янв. 4:27

Кизлярский коньячный завод - крупнейший производитель коньяка в Дагестане - в 2021 году произвел 663 тыс декалитров бутилированной продукции - на четверть больше, чем в предыдущем году, сообщил гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

По его словам, объем продаж вырос на 19%. "Объем производства бутилированной продукции АО "Кизлярский коньячный завод" по итогам 2021 года составил 663 тыс декалитров, что на 25% выше результатов за аналогичный период 2020 года (531 тыс декалитров). При этом общий годовой объем продаж готовой продукции за 2021 год составил 659,2 тыс декалитров, что выше объема продаж за 2020 год на 19%, или 553,3 тыс декалитров", - привел данные он.

Дружинин отметил также, что в минувшем году предприятие активно расширяло присутствие на экспортных ранках, передает ТАСС.