Специально завезенные насекомые не смогли спасти субтропическую флору Сочи

22 янв. 3:19

В Сочи готовят новый комплекс мероприятий для борьбы с вредителями зеленых насаждений - завезенные в прошлом году энтомофаги (насекомые, поедающие вредителей) не полностью реализовали экологический проект.

"В Сочи в прошлом году по инициативе министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова были завезены энтомофаги и разработаны меры по защите субтропической флоры от инвазивных вредителей. Однако обработка насаждений дала краткосрочный эффект", - объяснили в пресс-службе городской администрации.

Новая концепция защиты зеленых насаждений от вредителей готовится при участии экологов и руководителей Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Сочинского национального парка, Субтропического научного центра РАН.

Директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев отметил, что внимание нужно уделять растениям не только в заповедниках, но и в городских парках. "Важно обойти все территории, всех форм собственности. Городские улицы, сельские округа, сельскохозяйственные площади, санатории, парки и скверы. Собранные данные о деревьях - оцифровать, нанести на карту. Ежегодно актуализировать", - пояснил он.

Погибшие деревья нужно убирать как можно раньше и быстро и правильно утилизировать, только так получится уничтожить личинки вредителей, подчеркнул Шевелев.

В Сочи появились десятки новых видов насекомых-вредителей, они уничтожают пальмы и хвойные деревья, что ставит под угрозу уникальную природу курорта.