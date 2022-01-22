Авиакомпании из Катара и ОАЭ возобновили полеты в Казахстан

22 янв. 2:21

Катарский авиаперевозчик Qatar Airways возобновил полеты по направлению Доха - Алматы - Доха с частотой два рейса в неделю, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолете типа А-320.

Помимо этого, эмиратская авиакомпания Air Arabia сообщила о возобновлении полетов по направлению Шарджа - Алматы - Шарджа с частотой 3 рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам на воздушном корабле типа А-320/А-321.

Отмечается, что все рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, по расписанию, опубликованному на порталах авиакомпаний.