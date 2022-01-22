Участницы конкурса красоты растянули флаги России и Беларуси в центре Ставрополя

22 янв. 1:33

Девушки, участвующие в конкурсе красоты "Королева Студенчества Союзного государства", растянули флаги России и Беларуси на Комсомольской горке Ставрополя, возле памятника "Вечная слава".

"Я впервые нахожусь в Ставрополе и очень рада, что смогла поучаствовать в таком необычном патриотическом мероприятии. У вас очень красивый город с доброжелательными людьми. Раньше о Ставрополе ничего не слышала. Дома в Минске поделюсь самыми хорошими впечатлениями о вас", - приводит слова представительницы Беларуси Арины Кулик "Аргументы и факты".

В рамках конкурса девушки ознакомились с достопримечательностями, посетили интерактивный музей "Россия - моя история", а затем вернулись к репетициям.

Стоит добавить, что патриотическая акция была приурочена к 79-й годовщине освобождения Ставрополя от нацистов.