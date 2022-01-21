МИД: предложения Москвы по гарантиям безопасности сформировали повестку дня Вашингтона

21 янв. 23:56

Российские предложения по гарантиям безопасности сформировали повестку, которой придерживаются США и Запад в целом, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"Дипломатия - это не только искусство возможного, но и в какой-то мере искусство невозможного, потому что те задачи и те рубежи, на которые мы должны выйти, какое-то время назад не рассматривались в практическом плане", - пояснил дипломат.

Он обратил внимание на то, что повестка дня, в рамках которой действует МИД, сформулирована министерством, а Вашингтон и "коллективный Запад" следуют за ней.

Замминистра уточнил, что на сегодняшний день Россия "удерживает внешнеполитическую инициативу".