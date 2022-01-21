Законопроект о санкциях против Путина и Мишустина внесли в Палату представителей Конгресса

21 янв. 23:46

Законодатели от Демократической партии внесли на рассмотрение Палаты представителей собственную версию предложенной ранее в Сенате инициативы о новых санкциях против России при возможной эскалации напряженности вокруг Украины. Такое заявление распространил председатель комитета по иностранным делам палаты Грегори Микса (штат Нью-Йорк).

В проект вошли те же инициативы, что и в версию верхней палаты, пишет ТАСС. Он подразумевает рестрикции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД Сергея Лаврова и Минобороны России Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и других представителей военного руководства страны.

Помимо прочего, ограничения касаются проекта газопровода "Северный поток-2".