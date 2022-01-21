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В горах Чечни начали строить "Шатойскую Ривьеру"

В горах Чечни начали строить &quot;Шатойскую Ривьеру&quot;

В горном Шатойском районе Чечни стартовало строительство многофункционального комплекса "Шатойская Ривьера" им. Ахмат-Хаджи Кадырова стоимостью более 500 млн рублей.

"Шатойская Ривьера" станет местом для досуга и отдыха всей семьи - здесь будут созданы прекрасные условия для занятий спортом и места размещений для туристов. С его открытием повысится инвестиционная и туристическая привлекательность района", - отметил на закладке капсулы под строительство будущего комплекса председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, передает ТАСС.

В ближайшие годы на территории МФК вырастут мечеть, гостиничный и спортивный комплексы с бассейнами и футбольным полем, а также база отдыха, - добавил Хучиев.

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