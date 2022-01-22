Десять школ капитально отремонтируют в Адыгее

22 янв. 8:37

В Адыгее в рамках государственной программы модернизации в 2022-2023 годах планируется капремонт десяти школ на сумму 713 млн рублей. Такое сообщение опубликовано на сайте органов исполнительной власти республики.

В марте 2022 года еще пять школ региона примут участие в допотборе в программу по капитальному ремонту.

На текущий и будущий год намечено строительство школ в ауле Новая Адыгея, пгт. Яблоновский, ауле Старобжегокай. Общий объем средств превысит 1,9 млрд рублей.

Помимо этого, в 2023-2024 годах в Тахтамукайском районе введут в эксплуатацию еще одну школу, рассчитанную на 1,1 тыс мест, стоимостью свыше 796,8 млн. рублей.

"Новые или отремонтированные школы, детсады, библиотеки, дома культуры, спортивные сооружения и объекты благоустройства призваны улучшить качество жизни людей. И нам важно, чтобы они активно использовались и вовлекались во все позитивные процессы", - заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.