Проспект Кулакова "поумнеет" в Ставрополе

22 янв. 7:33

Власти Ставрополя в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему, которая к осени позволит модернизировать и дооснастить еще 17 светофоров на наиболее оживленных развязках. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы.

Одиннадцать из этих светофорных объектов находятся на проспекте Кулакова от улицы Ленина до Вишневой, в районе которой запланирована масштабная реконструкция проезда для нескольких дачных товариществ.

Кроме того, в прошлом году был модернизирован светофор в районе улицы 5-й Промышленной.

"То есть, уже в этом году на всем участке одной из главных въездных магистралей Ставрополя транспортными потоками начнет управлять интеллектуальная транспортная система", - пояснили в администрации.

Еще четыре светофорных объекта находятся в юго-западной части Ставрополя. В частности, изменятся перекрестки улицы 50 лет ВЛКСМ и улицы Шпаковская и Тухачевского. На улице Тухачевского обновляется светофор на пересечении с проспектом Ворошилова. Изменения затронут также перекресток улицы Юго-Западный обход и улицы Приозерная.

В нижней части города изменятся два светофорных объекта - на перекрестке улиц Войтика и Калинина и улиц Пригородная - Чапаева - проезда Чапаевский.

Помимо этого, предполагается установить три электронных табло с данными о метеорологической и дорожной обстановке, а также электронными знаками рекомендуемой скорости. Их поставят на въездных магистралях - на улице Доваторцев, по проезду Чапаевскому и на Старомарьевском шоссе.